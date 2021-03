Sky o DAZN? Dove seguire la Serie A dalla 27^ alla 29^ giornata

MILANO – La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi dei prossimi turni del massimo campionato 2020/21. Questi fino al 29esimo turno. Si attende invece per l’ultima tranche di anticipi e posticipi ch everrà diramata nei prossimi giorni e che ci condurrà fino alla trentottesima ed ultima giornata di campionato. Di seguito il programma con la relativa emittente televisiva dove poter seguire le partite intervallati secondo gli accordi precedentemente stabiliti, fra SKY e DAZN:

27ª Giornata (8ª Giornata Ritorno)

Venerdì 12 marzo 2021 ore 15.00 Lazio-Crotone SKY

Venerdì 12 marzo 2021 ore 20.45 Atalanta-Spezia SKY

Sabato 13 marzo 2021 ore 15.00 Sassuolo-Hellas Verona SKY

Sabato 13 marzo 2021 ore 18.00 Benevento-Fiorentina SKY

Sabato 13 marzo 2021 ore 20.45 Genoa-Udinese DAZN

Domenica 14 marzo 2021 ore 12.30 Bologna-Sampdoria DAZN

Domenica 14 marzo 2021 ore 15.00 Parma-Roma DAZN

Domenica 14 marzo 2021 ore 15.00 Torino-Inter SKY

Domenica 14 marzo 2021 ore 18.00 Cagliari-Juventus SKY

Domenica 14 marzo 2021 ore 20.45 Milan-Napoli SKY

28ª Giornata (9ª Giornata Ritorno)

Venerdì 19 marzo 2021 ore 20.45 Parma-Genoa SKY

Sabato 20 marzo 2021 ore 15.00 Crotone-Bologna SKY

Sabato 20 marzo 2021 ore 18.00 Spezia-Cagliari SKY

Sabato 20 marzo 2021 ore 20.45 Inter-Sassuolo DAZN

Domenica 21 marzo 2021 ore 12.30 Hellas Verona-Atalanta DAZN

Domenica 21 marzo 2021 ore 15.00 Juventus-Benevento SKY

Domenica 21 marzo 2021 ore 18.00 Sampdoria-Torino SKY

Domenica 21 marzo 2021 ore 18.00 Udinese-Lazio DAZN

Domenica 21 marzo 2021 ore 18.00 Fiorentina-Milan SKY

Domenica 21 marzo 2021 ore 20.45 Roma-Napoli SKY

29ª Giornata (10ª Giornata Ritorno)

Sabato 3 aprile 2021 ore 12.30 Milan-Sampdoria SKY

Sabato 3 aprile 2021 ore 15.00 Atalanta-Udinese SKY

Sabato 3 aprile 2021 ore 15.00 Cagliari-Hellas Verona DAZN

Sabato 3 aprile 2021 ore 15.00Genoa-Fiorentina SKY

Sabato 3 aprile 2021 ore 15.00 Lazio-Spezia DAZN

Sabato 3 aprile 2021 ore 15.00 Napoli-Crotone SKY

Sabato 3 aprile 2021 ore 15.00 Benevento-Parma SKY

Sabato 3 aprile 2021 ore 15.00 Sassuolo-Roma SKY

Sabato 3 aprile 2021 ore 18.00 Torino-JuventusDAZN

Sabato 3 aprile 2021 ore 20.45 Bologna-Inter SKY

