Milan-Genoa, le dichiarazioni di Fikayo Tomori e Andrea Masiello

Il difensore del Milan e quello del Genoa si sono espressi sulla partita andata in scena oggi a San Siro.

MILANO - Fikayo Tomori , difensore centrale del Milan , è intervenuto ai microfoni del canale televisivo ufficiale del club meneghino per commentare la vittoria odierna, ottenuta ai danni del Genoa : "Era importantissimo conquistare questi tre punti e ci siamo riusciti. Sapevamo molto bene che il Genoa ci avrebbe messo in difficoltà, perché è una squadra tosta, in grado di creare problemi a chiunque. Siamo stati bravi a portare a casa una vittoria molto pesante in una partita particolarmente difficile. Inoltre, siamo felici di aver ritrovato un successo che a San Siro mancava da due mesi. Questo risultato ci consente anche di acquisire maggiore fiducia in vista delle ultime sette gare della stagione. Fra tre giorni ce ne sarà un'altra durissima, sempre qui a San Siro, contro il Sassuolo. Continuiamo a lavorare, il Milan ha grandi ambizioni e vuole lottare per poter tornare in Champions League".

Della sfida andata in scena a San Siro ha parlato anche Andrea Masiello, difensore del Genoa, intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Credo che il pareggio sarebbe stato il risultato giusto. Abbiamo provato in tutti i modi a segnare il 2-2 e non ci siamo riusciti per pochissimo. Avremmo meritato il pari. Sapevamo che davanti a noi c'era una squadra molto forte come il Milan, che è secondo in classifica e sta facendo una bella stagione. Tuttavia, siamo molto amareggiati perché potevamo davvero riprenderla questa partita. Mercoledì abbiamo una gara importante e vogliamo svoltare immediatamente. Nonostante la sconfitta la prestazione è stata positiva. Dobbiamo ripartire proprio da questo atteggiamento con voglia e agonismo. La salvezza per noi è importantissima, è il nostro obiettivo e dobbiamo ancora raggiungerla. Bisogna subito voltar pagina e guardare avanti: mancano sette partite e ci sono tutti i presupposti per fare bene in questa parte finale di campionato".