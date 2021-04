Il Milan alza il muro e supera il Genoa: continua la corsa verso la Champions League

Il commento alla sfida fra il Milan di Pioli e il Genoa di Ballardini, match valido per la 31esima giornata di Serie A.

Redazione Il Milanista

MILANO - L'ultima volta al Meazza finì 2-1 per i rossoblù. La squadra di Pioli vuole migliorare il rendimento interno, la coppia centrale cerca il primo "clean sheet". Così La Gazzeetta dello Sport aveva presentato la sfida tra i rossoneri e il Grifone, voglioso di fare punti decisivi in ottica salvezza. Milan-Genoa apre dunque la domenica di calcio della Serie A (12,30). I rossoneri sono la miglior squadra d’Europa per punti e vittorie (13) in trasferta. Quest’anno, in campionato, hanno perso solo con lo Spezia (2-0). E in casa? L’ultima vittoria risale a più di 2 mesi fa, 7 febbraio contro il Crotone (4-0). Questo il commento alla sfida di San Siro.

Nel primo tempo il Milan parte con la volontà di fare la partita. Dopo un paio di piccole incursioni nell'area avversaria, il Milan trova il vantaggio al 13esimo. Rebic sblocca il risultato con un gran sinistro al volo ad incrociare da fuori area sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Calhanoglu. Al 20esimo il Milan ha l'occasione per raddoppiare. Calhanoglu serve Leao, il portoghese spreca calciando su Perin da ottima posizione. Al 24esimo ancora azione personale del portoghese che però dopo aver puntato l’avversario non trova lo spazio e la coordinazione per concludere in porta. Al 29esimo si vede per la prima volta il Genoa con Destro che sfugge sulla destra e conclude verso Donnarumma che respinge di pugni. Ancora Genoa al 31esimo con una conclusione di destro da fuori area di Badelj e palla che si perde di poco alta sulla traversa. Al 37esimo arriva il pareggio del Genoa con Destro che sugli sviluppi di un corner è bravo ad anticipare Tomori e a battere di testa Donnarumma. Sul finale di frazione il Milan prova a mostrare i muscoli e si fa vedere dalle parti di Perin specie con Saelemaekers che dalla distanza conclude verso la porta.

Nel secondo tempo il Milan parte ancora fortee. Rebic scambia con Calhanoglu che però conclude a lato di destro. Al 57esimo destro a giro del neo entrato Pjaca che termina fuori non di molto. Ancora Grifona al 60esimo con una conclusione da fuori area di Scamacca, la palla si perde sul fondo. Al minuto 62 risponde il Milan con Kjaer: colpo di testa del danese sugli sviluppi di un corner, palla che esce di poco a lato. Al 62esimo Milan pericoloso con Kjaer con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner, palla che esce di poco a lato.Al 66esimo conclusione dai 25 metri che termina alta. Sugli sviluppi del corner che ne segue il Milan torna in vantaggio con una deviazione sfortunata di Scamacca che lascia impietrito Perin. Partita che entra in stallo con il Milan che non spinge più in maniera forsennata come sull'1-1. All'80esimo è il Milan che cerca di chiuderla con un tiro dalla distanza di Calhanoglu, stoppato efficacemente da Perin. All'85esimo triple occasionissima per il Genoa. Prima interviene Donnarumma, poi sulle successive ribattute di Behrami e Masiello, prima Kjaer e poi Tomori salvano il risultato letteralmente sulla linea. Il Genoa tenta l'assalto negli ultimi minuti con il Millan asserragliato nei propri 16 metri, ma il Milan la spunta e conquista 3 punti importantissimi per la corsa Champions.