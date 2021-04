Milan-Genoa: le pagelle di Tiziano Crudeli

Le pagelle della sfida fra il Milan di Pioli e il Genoa di Ballardini, match valido per la 31esima giornata di Serie A.

MILANO - L'ultima volta al Meazza finì 2-1 per i rossoblù. La squadra di Pioli vuole migliorare il rendimento interno, la coppia centrale cerca il primo "clean sheet". Così La Gazzeetta dello Sport aveva presentato la sfida tra i rossoneri e il Grifone, voglioso di fare punti decisivi in ottica salvezza. Milan-Genoa apre dunque la domenica di calcio della Serie A (12,30). I rossoneri sono la miglior squadra d’Europa per punti e vittorie (13) in trasferta. Quest’anno, in campionato, hanno perso solo con lo Spezia (2-0). E in casa? L’ultima vittoria risale a più di 2 mesi fa, 7 febbraio contro il Crotone (4-0). Queste le pagelle della sfida di San Siro.