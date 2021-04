Genoa, Ballardini: “Bella prestazione contro una grande squadra”

Il commento del tecnico rossoblu.

MILANO - Il tecnico del Genoa, Davide Ballardini, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della partita persa a San Siro contro il Milan: "Siamo tutti molto dispiaciuti, ma consapevoli di aver fatto una gran bella partita. Per conquistare i punti devi fare queste prestazioni; oggi purtroppo è arrivata una sconfitta, ma con questo atteggiamento torneranno presto i punti. Il Genoa era da un po' che non faceva una partita di questo tipo: generosa, attenta e di qualità, contro una grande squadra. Ci teniamo stretta questa grande prestazione, nonostante la sconfitta. Il dispiacere per il risultato dobbiamo trasformarlo in voglia di fare bene nelle prossime partite: abbiamo tutte le qualità per riuscirci".