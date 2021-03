Milan, altra tegola: si ferma anche Rebic

MILANO – La stagione del Milan continua ad essere tormentata dagli infortuni e adesso Pioli deve fare i conti anche con un nuovo stop di Ante Rebic. Stando infatti a ciò che riferisce Sky Sport, l’attaccante croato ha dovuto lasciare il centro sportivo di Milanello per un problema fisico. Domani non sarà a disposizione per la partita con l’Hellas Verona, valida per il ventiseiesimo turno di Serie A. Piove quindi sul bagnato in casa rossonera. L’assenza del classe ’93 va ad aggiungersi a quelle di Zlatan Ibrahimovic, Mario Mandzukic, Hakan Calhanoglu e Ismael Bennacer. Di conseguenza, Stefano Pioli si trova a dover ridisegnare il pacchetto offensivo per la sfida contro gli uomini di Ivan Juric. Sulla fascia sinistra giocherà verosimilmente Jens Petter Hauge, con Alexis Saelemaekers sulla corsia opposta. Per la trequarti è in corso un ballottaggio fra Brahim Diaz e Rade Krunic, ma il bosniaco appare attualmente favorito per scendere in campo dal primo minuto. Il ruolo di centravanti sarà nuovamente ricoperto da Rafael Leao.

CENTROCAMPO E DIFESA – A metà campo, al fianco dell’inamovibile Franck Kessié, dovrebbe esserci ancora Sandro Tonali, il quale ha smaltito il problema fisico che lo ha costretto a lasciare il campo contro l’Udinese. Nel reparto arretrato spazio a Fikayo Tomori, pronto a riprendersi una maglia da titolare a scapito di uno fra Simon Kjaer e Alessio Romagnoli. Sulle corsie esterne Davide Calabria e Theo Hernandez. Di seguito, le probabili formazioni.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Miguel Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna. Allenatore: Ivan Juric.

A disposizione: Berardi, Pandur, Lovato, Dawidowicz, Cetin, Sturaro, Tameze, Lazovic, Bessa, Salcedo, Favilli. Indisponibili: Benassi, Colley, Kalinic, Ruegg, Vieira.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Hauge; Rafael Leao. Allenatore: Stefano Pioli.

A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Diogo Dalot, Gabbia, Romagnoli, Kalulu, Meité, Castillejo, Brahim Diaz.