Juric: “Contro il Milan serve la gara perfetta. Ho un debole per Pioli”

MILANO – Alla vigilia di Hellas Verona-Milan, sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie A, Ivan Juric, allenatore della compagine scaligera, è intervenuto in conferenza stampa: “Il Milan piace molto. Domenica scorsa ha vinto a Roma, poi ha pareggiato con l’Udinese, ma non è mai facile battere la squadra bianconera, perché si chiude molto bene e non ti lascia giocare. L’Udinese è un’avversaria tosta per tutti. Il Milan ha giocatori dinamici, tecnici e di ottima corsa. Poi io ho un debole per Stefano Pioli, perché è uno per il quale ti viene voglia di tifare. A Benevento, nonostante la vittoria, abbiamo commesso errori che fortunatamente non abbiamo pagato a caro prezzo: sbavature che contro il Milan non ci possiamo permettere. Domani dobbiamo fare la partita perfetta se vogliamo sperare di vincere. Voglio continuità, i ragazzi non devono rilassarsi, altrimenti non siamo più competitivi. Devono rimanere sul pezzo. Affrontiamo una grande squadra, quindi bisogna fare tutto alla perfezione, sperando di avere anche un pizzico di fortuna”.

SUL CAMPIONATO – “Penso ci sia un abisso tra le prime sette squadre della classifica e le altre. Sia a livello economico che di organici a disposizione. Ci sono per esempio società come Sassuolo e Fiorentina che hanno potenzialità economiche alte, ma che non riescono ad entrare in quel gruppo. Le prime sette hanno un ritmo incredibile. Noi non siamo a quei livelli e non ci andiamo nemmeno vicino. Ciò non toglie, però, il dovere di dare il massimo sempre. I ragazzi devono sapere che manca poco per la salvezza e che si giocano qualcosa di speciale. Se ci riusciranno o meno non lo so, ma dovranno dare il massimo per provare a fare ancora meglio di ciò che stanno già facendo. Se c’è la possibilità di fare qualcosa di grande, occorre provarci sino alla fine”.