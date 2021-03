Sky o DAZN? Dove seguire la Serie A dalla 26^ alla 29^ giornata

MILANO – La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi dei prossimi turni del massimo campionato 2020/21. Eccoli riportati di seguito. Di seguito il programma con la relativa emittente televisiva dove poter seguire le partite intervallati secondo gli accordi precedentemente stabiliti, fra Sky e Dazn:

26ª Giornata (7ª Giornata Ritorno)

Sabato 6 marzo 2021 ore 15.00 Spezia-Benevento SKY

Sabato 6 marzo 2021 ore 18.00 Udinese-Sassuolo SKY

Sabato 6 marzo 2021 ore 20.45 Juventus-Lazio DAZN

Domenica 7 marzo 2021 ore 12.30 Roma-Genoa DAZN

Domenica 7 marzo 2021 ore 15.00 Crotone-Torino SKY

Domenica 7 marzo 2021 ore 15.00 Fiorentina-Parma DAZN

Domenica 7 marzo 2021 ore 15.00 Hellas Verona-Milan SKY

Domenica 7 marzo 2021 ore 18.00 Sampdoria-Cagliari SKY

Domenica 7 marzo 2021 ore 20.45 Napoli-Bologna SKY

Lunedì 8 marzo 2021 ore 20.45 Inter-Atalanta SKY

27ª Giornata (8ª Giornata Ritorno)

Venerdì 12 marzo 2021 ore 15.00 Lazio-Crotone SKY

Venerdì 12 marzo 2021 ore 20.45 Atalanta-Spezia SKY

Sabato 13 marzo 2021 ore 15.00 Sassuolo-Hellas Verona SKY

Sabato 13 marzo 2021 ore 18.00 Benevento-Fiorentina SKY

Sabato 13 marzo 2021 ore 20.45 Genoa-Udinese DAZN

Domenica 14 marzo 2021 ore 12.30 Bologna-Sampdoria DAZN

Domenica 14 marzo 2021 ore 15.00 Parma-Roma DAZN

Domenica 14 marzo 2021 ore 15.00 Torino-Inter SKY

Domenica 14 marzo 2021 ore 18.00 Cagliari-Juventus SKY

Domenica 14 marzo 2021 ore 20.45 Milan-Napoli SKY

28ª Giornata (9ª Giornata Ritorno)

Venerdì 19 marzo 2021 ore 20.45 Parma-Genoa SKY

Sabato 20 marzo 2021 ore 15.00 Crotone-Bologna SKY

Sabato 20 marzo 2021 ore 18.00 Spezia-Cagliari SKY

Sabato 20 marzo 2021 ore 20.45 Inter-Sassuolo DAZN

Domenica 21 marzo 2021 ore 12.30 Hellas Verona-Atalanta DAZN

Domenica 21 marzo 2021 ore 15.00 Juventus-Benevento SKY

Domenica 21 marzo 2021 ore 18.00 Sampdoria-Torino SKY

Domenica 21 marzo 2021 ore 18.00 Udinese-Lazio DAZN

Domenica 21 marzo 2021 ore 18.00 Fiorentina-Milan SKY

Domenica 21 marzo 2021 ore 20.45 Roma-Napoli SKY

29ª Giornata (10ª Giornata Ritorno)

Sabato 3 aprile 2021 ore 12.30 Milan-Sampdoria SKY

Sabato 3 aprile 2021 ore 15.00 Atalanta-Udinese SKY

Sabato 3 aprile 2021 ore 15.00 Cagliari-Hellas Verona DAZN

Sabato 3 aprile 2021 ore 15.00Genoa-Fiorentina SKY

Sabato 3 aprile 2021 ore 15.00 Lazio-Spezia DAZN

Sabato 3 aprile 2021 ore 15.00 Napoli-Crotone SKY

Sabato 3 aprile 2021 ore 15.00 Benevento-Parma SKY

Sabato 3 aprile 2021 ore 15.00 Sassuolo-Roma SKY

Sabato 3 aprile 2021 ore 18.00 Torino-JuventusDAZN

Sabato 3 aprile 2021 ore 20.45 Bologna-Inter SKY

Interno, con l’ufficialità, da parte di Mediaset, dell’acquisto dei diritti tv per la Champions League 2021/24 in Italia, si è andato a completare il quadro di come i tifosi e gli appassionati potranno seguire la principale competizione continentale per club. Sono tre, infatti, le società che hanno acquistato i diritti tv per trasmettere la Champions League in Italia: Amazon, Sky, Mediaset.