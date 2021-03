Milan, Alessio Romagnoli e Rafael Leao ‘le spine’ di Stefano Pioli

MILANO – Alessio Romagnoli e Rafael Leao, ‘le spine‘ di Stefano Pioli. Le ultime prove fornite dai due calciatori rossoneri sono state tutt’altro che soddisfacenti, anche se a dire il vero il capitano è sembrato in ripresa contro l’Udinese, peccato che il goal di Becao a San Siro sia arrivato su calcio d’angolo con il numero 13 rossonero che non è riuscito a marcarlo a dovere. Il portoghese invece lì davanti è stato davvero evanescente, in questo momento servono tantissimo anche i suoi goal, viste le assenza di Zlatan Ibrahimovic e Mario Mandzukic.

Al Bentegodi, contro l’Hellas Verona, dovrebbe partire titolare Fikayo Tomori nel cuore della difesa del Milan, con Romagnoli destinato ad una nuova panchina, dopo quella con la Roma. Un ballottaggio che probabilmente andrà avanti fino a fine stagione. Ma le voci sul malcontento dell’ex Roma e Sampdoria continuano a circolare, affiancate anche a quelle di mercato, il contratto di Romagnoli è in scadenza e le critiche, unite alle esclusioni, non fanno che alimentare le voci su un possibile divorzio tra il difensore centrale e il Milan. Leao invece sarà ancora una volta nell’undici titolare, ma dovrebbe giocare sulla sinistra, con Rebic prima punta. Dei due giocatori ha parlato anche Stefano Pioli in conferenza stampa, ecco che cosa ha detto:

Su Romagnoli

“Ha accettato la mia decisione, non era contento, ma con grande rispetto ha accettato la decisione. Siamo stati meno veloci del solito. Siamo stati meno veloci del solito con la palla. Dobbiamo muoverci molto, il Verona cerca più i duelli e dobbiamo dare pochi punti di riferimento, se giocheremo una gara più tecnica averemo le nostre possibilità“.

Su Leao

“Leao deve dare il massimo in ogni singola partita, è quello che sta facendo. Con l’Udinese non ha trovato la giocata vincente, i difensori dell’Udinese hanno sempre avuto la meglio su di noi. Leao sa che deve ancora lavorare su queste situazioni, per trovare una continuità di rendimento che serve a lui e alla squadra“.