Lazio-Milan, Lulic: “Reazione forte dopo la sconfitta col Napoli”

Le dichiarazioni del capitano biancoceleste.

MILANO - Con la doppietta di Joaquin Correa e la rete realizzata nel finale da Ciro Immobile, la Lazio ha battuto il Milan nel trentatreesimo turno di Serie A, salendo a quota sessantuno punto in classifica con una gara ancora da recuperare (all'Olimpico, il 18 maggio, contro il Torino). Con questo successo ottenuto dalla squadra di Simone Inzaghi, si è accesa ulteriormente la lotta per i posti in Champions League, che in questo momento vede cinque squadre raccolte in sette punti. Attraverso i microfoni di Sky Sport Senad Lulic, capitano della Lazio, si è espresso su questa vittoria.

Le sue parole - "Serviva una reazione forte dopo la sconfitta di giovedì a Napoli. Questa partita era troppo importante e grazie a questo successo restiamo aggrappati al resto delle squadre che in questo momento sono davanti a noi. E' un risultato fondamentale, possiamo giocarcela fino in fondo. Detto questo, sappiamo che non possiamo fermarci: domenica ci attende un'altra sfida molto complicata, contro il Genoa, qui all'Olimpico. Servirà un'altra grande prestazione. Sappiamo che le squadre sono molto competitive e nessuna molla di un centimetro. E' un campionato equilibrato, in cui bisogna combattere in ogni singola partita. Siamo ancora lì e cercheremo fino alla fine di raggiungere il nostro obiettivo. Ora mancano soltanto cinque giornate al termine della stagione e dobbiamo affrontarle nel migliore dei modi, poi vediamo cosa succede".

Sulla sua condizione dopo l'infortunio - "Con gli allenamenti e le partite la condizione sta gradualmente migliorando. Cercherò di dare il mio contributo alla squadra in questa parte finale di campionato".

Sul suo futuro - "Non so cosa accadrà. Quest'anno mi sono concentrato sul tornare a giocare a calcio dopo un lungo infortunio. Quello era il mio unico obiettivo e sono felice di poter giocare ancora. Poi non so cosa succederà più avanti".