Lazio-Milan, Inzaghi: “Grandissima partita, vittoria netta”

Il commento del tecnico biancoceleste ai microfoni di Sky Sport.

MILANO - Ieri sera il Milan è caduto sotto i colpi della Lazio nella trentatreesima giornata di campionato. All'Olimpico i biancocelesti si sono imposti per 3-0 e sono rimasti in corsa per un posto nella prossima Champions League. Ai microfoni di Sky SportSimone Inzaghi, allenatore della compagine capitolina, ha commentato la vittoria: "Devo congratularmi con i ragazzi perché sono stati bravissimi. Questa per noi era come una finale e di solito le finali le giochiamo in questa maniera. Siamo contenti: è un risultato che ci permette di rimanere nei pressi della zona Champions. Una vittoria netta. Donnarumma ha fatto delle grandi parate su Immobile e Correa e penso che pochi portieri in tutto il mondo riescano a fare degli interventi del genere. La squadra ha disputato davvero una bella partita, contro una grandissima squadra. Penso non ci sia alcun dubbio sul fatto che questi tre punti siano meritati".