Karsdorp: “Vogliamo tornare alla vittoria”. Tiago Pinto: “Ogni partita è una finale”

MILANO – A pochi minuti dal fischio d’inizio di Roma-Milan, l’esterno giallorosso Rick Karsdorp è stato intervistato da Sky Sport: “La Roma è una squadra che deve sempre puntare a vincere, altrimenti non puoi vestire questa maglia. Siamo nelle prime quattro, puntiamo a restarci per qualificarci in Champions League. Ci è dispiaciuto non esser riusciti a vincere la scorsa settimana a Benevento, sappiamo che possiamo fare sempre meglio e già stasera vogliamo ritrovare i tre punti in campionato”.

Sempre attraverso Sky Sport, ha parlato anche il direttore sportivo della Roma Tiago Pinto: “La Roma deve giocare ogni singola partita come fosse una finale, indipendentemente dall’avversario. Dobbiamo puntare sempre alla vittoria: i tre punti devono essere il nostro obiettivo in tutte le partite. Analizziamo gli avversari ovviamente, ma dobbiamo essere concentrati al massimo su ciò che dobbiamo fare noi in campo. Sono sicuro che stasera faremo bene. Borja Mayoral? Sta disputando una buona stagione, ha sempre dato buone risposte quando è stato chiamato in causa. Questa sera deve nuovamente sostituire Dzeko e sono sicuro possa fare una bella gara. Ci dispiace per l’infortunio di Edin: era in un buon momento, speriamo riesca a tornare presto per essere ancora protagonista”.