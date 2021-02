LIVEBLOG | Le reazioni dal web alla sfida fra Roma e Milan

MILANO – All‘Olimpico di Roma va in scena la quinta giornata di ritorno del campionato di serie a.ad affrontarsi Roma e Milan, squadre separate da pochi punti in classifica, ma anche squadre che condividono il medesimo obiettivo: raggiungere un posto in Champions League. Due stati d’animo diversi poi per la squadra di Stefano Pioli, reduce da un momento no, e quella di Paulo Fonseca, che viene invece da un momento positivo. Queste le reazioni dei tifosi direttamente dal web.