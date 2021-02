Serie A, le formazioni ufficiali di Roma-Milan: fuori Romagnoli

MILANO – Roma e Milan sono pronte a scendere in campo per darsi battaglia nel posticipo del ventiquattresimo turno di Serie A. Uno scontro ad alta quota, reso ancor più importante in ottica Scudetto dalla vittoria ottenuta oggi dall’Inter: i rossoneri, dopo due sconfitte consecutive, sono chiamati ritrovare il successo per evitare che i cugini vadano in fuga. La Roma, dal canto suo, vuole rientrare in zona Champions League. Insomma, una sfida dal peso specifico enorme per entrambe le squadre. I due allenatori, Paulo Fonseca e Stefano Pioli, hanno diramato le rispettive formazioni ufficiali.

Tra le fila rossonere va in panchina capitan Alessio Romagnoli, alle prese anche con una condizione fisica non ottimale. Al suo posto Fikayo Tomori al fianco di Simon Kjaer. A centrocampo torna la coppia Franck Kessié – Sandro Tonali, con Hakan Calhanoglu sulla trequarti. Corsie esterne presidiate da Alexis Saelemaekers e Ante Rebic, il quale ha vinto il ballottaggio con Rafael Leao. Prima punta Zlatan Ibrahimovic.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Cristante, Fazio, Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola, Pellegrini, Mkhitaryan, Borja Mayoral. Allenatore: Paulo Fonseca.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Kumbulla, Bruno Peres, Diawara, Pastore, Carles Pérez, Pedro, El Shaarawy.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Kessié, Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.

A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Gabbia, Kalulu, Diogo Dalot, Romagnoli, Meïte, Castillejo, Brahim Díaz, Hauge, Krunić, Rafael Leão.