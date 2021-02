Milan, bisogna ritrovare il miglior Calhanoglu per la corsa Champions

MILANO – Si avvicina Roma-Milan, posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. gara importante per entrambe le squadre e scontro diretto per la corsa Champions. Gli uomini di Stefano Pioli arrivano alla partita dopo due sconfitte in campionato e due pareggi in Europa League. Il Diavolo però deve ritrovare uno dei suoi migliori calciatori: Hakan Calhanoglu. Il turno è importantissimo nelle economie del gioco della squadra rossonera. Come si è spento lui, infatti, si è spento anche il Milan. Contro la squadra di Fonseca servirà il miglior numero 10, anche e soprattutto per la corsa Champions.

Squadra stanca, Calhanoglu paga il Covid

Probabilmente gli uomini di Stefano Pioli pagano l’inizio di stagione, nella fase di qualificazioni ai gironi della competizione europea e un campionato fino a due settimane fa al top, sia del punto di vista della condizione che dei risultati. E’ un Milan stanco quello visto al Meazza e tra le delusioni più grand c’è senza ombra di dubbio anche Hakan Calhanoglu. Il turco non è al meglio della condizione, reduce dalla positività al Covid-19, che lo ha tenuto fermo per quasi 20 giorni, ma potrebbe esserci anche altro. Sì perché le voci sul rinnovo del numero dieci rossonero non si arrestano.

La questione contrattuale

Un rendimento nell’ultimo periodo, completamente diverso a quello di qualche mese fa. Un lontano parente del calciatore che sapeva ispirare Ibrahimovic e compagni e non è un caso che il suo momento d’ombra coincida con la scarsa vena realizzativa del Diavolo. Il portale calciomercato.com ha riportato anche le ultime notizie sul nuovo accordo tra la società meneghina e il procuratore di Calhanoglu, Gordon Stipic. La prossima settimana andrà in scena un nuovo incontro tra le parti, si spera quello risolutivo, anche perché è innegabile che il giocatore stia soffrendo questa situazione. La poca chiarezza lo turba e lui dal canto suo ha già fatto la sua scelta: vuole restare rossonero.