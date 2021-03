Hellas Verona, Juric: “Complimenti al Milan, ha meritato la vittoria”

MILANO – Al termine della partita persa 0-2 contro il Milan al Bentegodi, Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, è intervenuto ai microfoni ufficiali della società scaligera, analizzando questa sconfitta: “Oggi bisogna riconoscere i grandi meriti dei nostri avversari, che hanno giocato indubbiamente meglio di noi, pur non creando chissà quante occasioni. Sono stati bravi a concretizzare, segnando due grandi gol. Mi sono comunque piaciuti gli ultimi venti minuti, nei quali la mia squadra non ha mollato niente e poteva anche riaprirla con un pizzico di fortuna in più. Questa volta, però, non posso non rendere merito agli avversari, perché ho davvero visto un Milan molto forte”.

SULLE CONDIZIONI FISICHE – “Sicuramente quando non sei al 150% della forma fai fatica a competere contro queste squadre. I ragazzi però hanno dato tutto, quindi non posso rimproverargli nulla. Il Milan ha semplicemente fatto meglio di noi. Purtroppo abbiamo anche commesso tanti errori tecnici, soprattutto nelle ripartenze, che ci hanno penalizzato, ma i nostri avversari sono stati più bravi e hanno meritato i tre punti”.

SUI GIOCATORI SUBENTRATI – “Oggi sono entrati tutti bene, con la testa giusta. Nel finale ci siamo anche avvicinati al gol che avrebbe potuto riaprire la partita. Dispiace perché era una bella occasione, ma personalmente questa sconfitta mi apre un po’ gli occhi sul discorso delle rose a disposizione in questo campionato. I ragazzi hanno comunque giocato con lo spirito giusto: sono stupendi. Nel finale c’era il rischio di sbandare, invece abbiamo creato opportunità per riaprire la gara fino alla fine. Siamo vicini al nostro obiettivo che è la salvezza, vogliamo dare qualcosina in più e non mollare. I ragazzi volevano dare tutto e lo hanno fatto, però abbiamo trovato davanti a noi una squadra più forte. Ora ci rimbocchiamo le maniche e iniziamo a pensare alla prossima partita”.