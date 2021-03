Il Milan consolida il secondo posto: Krunic e Dalot stendono l’Hellas

MILANO – Il Milan vince, convince e ritrova il sorriso, dopo il deludente pareggio di mercoledì scorso contro l’Udinese. Numerose assenze pesanti e una formazione piuttosto rimaneggiata non impediscono alla banda Pioli di dominare un Verona mai veramente in partita. Al Bentegodi il Diavolo scende in campo senza Ibrahimovic, Mandzukic, Calhanoglu, Bennacer e Theo Hernandez, ma vince grazie ad una superlativa prestazione delle seconde linee. Il primo a prendersi la scena è Rade Krunic, che sblocca la gara poco prima della mezzora con una punizione magistrale all’incrocio dei pali. Il secondo inatteso protagonista di giornata è Diogo Dalot, che mette a segno la sua prima rete in Serie A.

Il terzino portoghese, chiamato a sopperire al forfait di Theo Hernandez, gioca una partita senza sbavature e nella ripresa realizza il gol che vale il raddoppio rossonero, anche lui con una giocata sontuosa: inserimento al limite dell’area e botta all’incrocio che non lascia scampo a Silvestri. Il Milan non concede praticamente nulla in fase difensiva fino agli ultimi dieci minuti, annullando tutti i giocatori di maggior qualità a disposizione del Verona, grazie anche al lavoro dei centrocampisti. Il solito Kessié spadroneggia in mezzo al campo e Meité fornisce la miglior prestazione da quando veste la maglia meneghina. Ottima anche la prova dei due centrali di difesa, Romagnoli e Tomori, che annullano Lasagna e, a parte un retropassaggio piuttosto rischioso dell’inglese a inizio a partita, regalano a Donnarumma un pomeriggio di tranquillità. Soltanto nei minuti finali il Verona prova a rendersi pericoloso, con due colpi di testa di Ceccherini che si spengono sul fondo.

Con questi tre punti il Milan mette in cassaforte la diciassettesima vittoria del suo campionato, risponde ai successi di Juventus e Roma e arriva a quota cinquantasei punti, consolidando il secondo posto in classifica. In attesa che Inter e Atalanta si affrontino domani sera a San Siro, sono sette le attuali lunghezze di vantaggio sul quinto posto. Un successo quindi preziosissimo, un ulteriore tassello nel percorso che il Diavolo sta svolgendo per tornare in Champions League. Con un occhio sempre rivolto all’Inter che, seppur momentaneamente, dista soltanto tre punti.