Verona-Milan, Top e Flop: Krunic superlativo, Leao spento

MILANO – Archiviato il pareggio di quattro giorni fa contro l’Udinese, il Milan riesce a ritrovare subito il successo, battendo a domicilio l’Hellas Verona allo Stadio Bentegodi. Decisivi i gol, bellissimi, realizzati da Rade Krunic e Diogo Dalot. Un 2-0 che permette alla compagine meneghina di salire a cinquantasei punti in classifica, temporaneamente a +7 sul quinto posto occupato dall’Atalanta, che domani sera sarà impegnata a San Siro contro l’Inter nell’ultima partita di questo ventiseiesimo turno di Serie A.

TOP – Il migliore in campo, nella squadra rossonera, risponde al nome di Rade Krunic, autore del gol che sblocca la partita al minuto ventisette. Con una punizione dal limite dell’area, il bosniaco batte Silvestri spedendo il pallone all’incrocio dei pali. Qualità e generosità a disposizione della squadra: l’ex Empoli non si risparmia mai, disputando anche una partita di grande sacrificio in entrambe le fasi. Probabilmente la sua miglior prova da quando gioca nel Milan.

FLOP – Un’altra prestazione evanescente da parte di Rafael Leao. Deve di nuovo sostituire Zlatan Ibrahimovic al centro dell’attacco, ma non si trova a proprio agio nel ruolo di prima punta. Partendo spalle alla porta soffre molto la marcatura dei difensori avversari e non riesce ad esprimere il grande talento di cui dispone. Ad inizio gara ha una buonissima opportunità di testa, ma la fallisce goffamente mandando il pallone sopra la traversa.