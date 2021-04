Hauge: “Felice per il gol, ma volevamo i tre punti. Continuiamo a lottare”

Le dichiarazioni del giocatore norvegese a Milan Tv.

MILANO - Nell'anticipo di questo ventinovesimo turno di campionato, Jens Petter Hauge ha messo a segno il suo secondo gol in Serie A, permettendo al Milan almeno di evitare la sconfitta contro la Sampdoria. L'esterno offensivo norvegese ne ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club rossonero: "Sono felice per il gol, è stato molto bello. Tuttavia, non posso esser pienamente soddisfatto, perché purtroppo non siamo riusciti a conquistare i tre punti. Volevamo vincere ma non ce l'abbiamo fatta, quindi siamo amareggiati. Un pareggio è meglio di una sconfitta, ma sappiamo di dover continuare a lavorare per migliorare. Davanti a noi ci sono ancora nove partite in cui dover lottare e ventisette punti a disposizione: bisogna lavorare sodo e pensare una partita alla volta".