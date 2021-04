Milan-Sampdoria, le pagelle di Tiziano Crudeli

Le pagelle di Tiziano Crudeli, del match tra Milan e Sampdoria, gara che segna la ripartenza della Serie A, per gli amici de 'ilMilansta .it

Redazione Il Milanista

MILANO - Milan e Sampdoria si sono affrontate sul campo di San Siro, nella gara che ha segnato la ripresa del campionato, dopo la sosta per le Nazionali. Novanta minuti che si concludono con un uno a uno. Pareggio strappato a tre minuti dal 90'. La firma l'ha messa Hauge, ma che intuizione Stefano Pioli e che partita di AnteRebic. Male Theo Hernandez.

Ecco le pagelle della partita di Tiziano Crudeli

DONNARUMMA - 6: Ottimo intervento su Morten Thorsby nel primo tempo. Imposta anche con i piedi prendendosi qualche rischio, ma la sua personalità fa la differenza. Nulla da fare sul goal della Samp, fuori dai pali, quando tutto sembrava in controllo. Così non è, grazie alla magia di Quagliarella.

SAELEMAEKERS - 5: Schierato terzino, una delle sorprese di Stefano Pioli. Rimedia un cartellino giallo e questo porta al suo cambio tra primo e secondo tempo. Meglio da trequartista.

KJAER - 6: Cinquantesima in rossonero per Simon, che gioca la solita partita di qualità e quantità. Prende le misure a Quagliarella e Gabbiadini

TOMORI - 6: Se per Kjaer è la cinquantesima, per l'inglese è 'solo' la tredicesima con il Milan. Poche apparizioni ma ha già convinto tutti, anche oggi.

THEOHERNANDEZ - 5: Provvidenziale su Damsgaard, tutto solo davanti a Donnarumma. A fine primo tempo viene steso dopo la solita progressione da area a area. Theo oggi non delude, fino al 57'. Il francese sbaglia clamorosamente in impostazione e regala la palla a Quagliarella che da fuori area punisce il Milan. Errore che non si spiega.

KESSIE - 6.5: Un assist e un palo per il Presidente che sale in cattedra nel secondo tempo, cresce alla distanza come tutto il Milan.

BENNACER - 5,5: Regia meno pulita del solito, ha bisogno di ritrovare la migliore condizione.

CASTILLEJO - 5,5: Un'altra gara evanescente, si vede pochissimo in attacco.

CALHANOGLU - 6: Sufficienza perché è sicuramente in crescita, con la Sampdoria però è venuta meno la solita intesa con Ibra.

KRUNIC - 5,5: Con Rebic in panchina, Pioli lo lancia ancora dal primo minuto. Meglio al centro piuttosto che sulla fascia, anche lui poco coinvolto nel gioco dei rossoneri.

IBRAHIMOVIC - 6: Lotta, corre e reclama un rigore per un intervento di Augello. E' sempre lui il più pericoloso, è sempre lui che detta il tempo delle giocate in fase offensiva.

KALULU6: - Entra al posto di Saelemaekers ammonito. Avversario ostico, Mikkel Damsgaard, ma il giovane rossonero tiene e non disdegna qualche avanzata. Da rivedere però il fondamentale sui cross.

TONALI 5,5 - Chiamato a prendersi sulle spalle la regia al posto di Bennacer, il suo ingresso coincide con lo svantaggio del Milan.

REBIC 6,5: - Entra al posto di Krunic e il Milan diventa più pericoloso. Pioli lo capisce e passa al 4-4-2, sia per sfruttare la superiorità numerica, sia per avvicinare alla porta il croato. Solo 40' in campo per il numero 12, ma tanto gli basta per essere il migliore in campo tra le fila del Diavolo.

HAUGE 6,5 - Gara senza voto per il norvegese, ma tre minuti dalla fine il lampo. Assist di Kessie, sterza in mezzo a tre giocatori della Sampdoria e segna con un tiro a giro. Il pareggio rossonero porta la sua firma e l'intuizione di Stefano Pioli, che lo manda in campo nonostante le ultime critiche per l'ex Bodo/Glimt.