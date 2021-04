Pioli: “Brutto approccio e poco ritmo, siamo delusi”

Il commento del tecnico rossonero.

MILANO - Al termine della sfida pareggiata a San Siro contro la Sampdoria nel lunch match della ventinovesima giornata di campionato, Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa: "Purtroppo ci siamo complicati la vita da soli. Non abbiamo approcciato bene e quando a livello mentale non riesci subito ad entrare in partita, poi le difficoltà inevitabilmente aumentano. L'inizio di gara è stato difficile, poi a livello tecnico e di scelte di gioco siamo stati meno precisi del solito. Oggi purtroppo è stato cosi, mentre in altre occasioni, nelle sfide casalinghe, abbiamo approcciato meglio. Ad esempio contro il Manchester United abbiamo avuto l'atteggiamento giusto sin dai primi minuti. Oggi non ci siamo riusciti e abbiamo pagato a caro prezzo questo errore, perché non abbiamo vinto. Siamo stati poco lucidi e brillanti nelle scelte e poco precisi tecnicamente per poter far male ad un avversario molto ben organizzato come la Sampdoria".