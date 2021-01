Donnarumma a Sky Sport: “Siamo concentrati. Vogliamo vincere e riprendere il nostro cammino”

MILANO – A pochi minuti dal fischio d’inizio di Bologna-Milan, match valido per la 20a giornata di Serie A (la prima di ritorno), è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Gigio Donnarumma. Ecco le sue parole all’emittente satellitare.

UMORE – “Siamo concentrato. Vogliamo ripartire, fare bene e vincere. Così riprendiamo il nostro cammino”.

IBRAHIMOVIC – “Lui è sempre molto tranquillo, mi aspetto che giochi come lui sa fare, non è assolutamente turbato da quanto successo nel derby, sono cose che accadono in campo. Sono convinto che oggi farà molto bene”.

PER CHI GIOCA OGGI GIGIO – "Gioco per il Milan, per vincere questa partita. Do sempre il massimo, faccio sempre quello che chiede il mister, do sempre tutto per la squadra e per i miei compagni".