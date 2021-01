Capitolo rinnovi: Calabria via libera, Donnarumma e Calhanoglu…

MILANO – In casa Milan non si lavora solo sugli acquisti e sulle cessioni di mercato. Alle attenzioni della dirigenza c’è anche la questione legata ai rinnovi di contratto. Calabria, Donnarumma e Calhanoglu sono i nomi principali che circolano nelle ultime settimane. Per quanto riguarda Davide Calabria: secondo Tuttosport, il terzino dovrebbe prolungare fino al 2025 con un aumento dell’ingaggio dagli attuali 1,1 milioni di euro a stagione a due milioni. In casa rossonera, si parla tanto dei rinnovi di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu che sono in scadenza il prossimo 30 giugno, ma presto si dovrà iniziare a valutare anche i contratti che scadono nel 2022.

CAPITOLO CALHANOGLU E DONNARUMMA – Calhanoglu ha dato sempre priorità al club rossonero e Maldini e Massara, anche pubblicamente, hanno sempre manifestato la loro fiducia nel rinnovo del contratto. Il turco continuerà ad indossare la maglia numero dieci del Diavolo andando a guadagnare una cifra vicina ai 4,5 milioni di euro con i bonus. Per quanto riguarda Donarumma, Mino Raiola ha già rifiutato la prima offerta da 7 milioni di euro annui e chiede un ingaggio ‘monstre’ di 10 milioni. Nei prossimi giorni ci sarà un vertice per cercare un accordo.

Giocatori Nasc./Età Naz Scadenza contratto Opzioni Valore di mercato Gianluigi Donnarumma Portiere 25/feb/1999 (21) 30/giu/2021 – 60,00 mln € Hakan Calhanoglu Trequartista 08/feb/1994 (26)

30/giu/2021 – 35,00 mln € Sandro Tonali Mediano 08/mag/2000 (20) 30/giu/2021 diritto di riscatto 32,00 mln € Fikayo Tomori Difensore centrale 19/dic/1997 (23)

30/giu/2021 diritto di riscatto 17,00 mln € Brahim Díaz Trequartista 03/ago/1999 (21)

30/giu/2021 – 14,00 mln € Diogo Dalot Terzino destro 18/mar/1999 (21) 30/giu/2021 – 12,00 mln € Zlatan Ibrahimovic Punta centrale 03/ott/1981 (39)

30/giu/2021 – 5,00 mln € Soualiho Meïté Centrale 17/mar/1994 (26)

30/giu/2021 diritto di riscatto 5,00 mln € Mateo Musacchio Difensore centrale 26/ago/1990 (30)

30/giu/2021 – 4,50 mln € Mario Mandzukic Punta centrale 21/mag/1986 (34) 30/giu/2021 per 1 anno 2,50 mln € Antonio Donnarumma Portiere 07/lug/1990 (30) 30/giu/2021 – 300 mila €

