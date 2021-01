Formazioni Ufficiali – Bologna VS Milan: Prima per Tomori in Serie A. C’è Saelemaekers. Leao alle spalle di Ibra

MILANO – Alle 15.00 scenderanno in campo Bologna e Milan, match valido per la 20a giornata di Serie A, la prima di ritorno. Per la partita del Renato Dall’Ara, contro la squadra di Sinisa Mihajlovic, Stefano Pioli ritrova Bennacer. ma non avrà a disposizione Hakan Calhanoglu. Il turco, nonostante sia guarito dal Covid, è rimasto a Milano. Ecco le formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Sansone, Soriano, Orsolini; Barrow

A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Hickey, Paz, Skov Olsen, Mbaye, Poli, Baldursson, Palacio, De Silvestri, Svanberg, Vignato

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic.

A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Bennacer, Dalot, Castillejo, Mandzukic, Hauge, Meite, Kalulu, D. Maldini, Krunic.

Allenatore: Stefano Pioli.

Di seguito la designazione arbitrale del match:

Doveri

Ranghetti – Cecconi

IV: Fourneau

VAR: Pairetto

AVAR: Giallatini

>>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<