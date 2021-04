Bereszynski: “Peccato per non aver vinto, ma ci teniamo questo punto”

Le parole del terzino blucerchiato.

MILANO - Ai microfoni di Sky Sport, Bartosz Bereszynski, terzino destro della Sampdoria, ha analizzato la partita pareggiata col Milan: "Abbiamo preparato bene la gara, siamo venuti qui a San Siro per conquistare i tre punti. Dispiace per il gol subito negli ultimi minuti, ma abbiamo giocato bene, con lo spirito giusto. Non è facile giocare mezzora contro il Milan in inferiorità numerica, però ci teniamo stretto questo punto e questa prestazione. Siamo soddisfatti di come abbiamo giocato sul campo della seconda in classifica. Quagliarella? Oggi Fabio ha fatto una grandissima partita e un gol splendido. Ha dato un grande contributo anche in fase difensiva, ha aiutato tanto la squadra. Non sembra abbia trentotto anni. Sembra più giovane di me. Ovviamente spero che Fabio resti qui, è il nostro capitano e la sua presenza è fondamentale per far crescere ulteriormente il nostro gruppo".