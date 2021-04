Quagliarella: “Gran partita, sempre bello andare in doppia cifra”

Le dichiarazioni del calciatore blucerchiato.

MILANO -Fabio Quagliarella, centravanti e capitano della Samp, autore del gol blucerchiato nella gara odierna a San Siro, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto una gran partita. Peccato per non aver preso gol nel finale, eravamo molto vicini alla vittoria. Ma torniamo comunque a casa con un bel punto e la consapevolezza di aver giocato a viso aperto. E' sempre una grande soddisfazione segnare e andare in doppia cifra, più passano gli anni e più diventa difficile, però sono consapevole delle mie qualità. Mi alleno e mi preparo bene, poi se riesco a concretizzare le occasioni è meglio. Sono felice per il gol di oggi, non era semplice sfruttare quel pallone; sono riuscito a calcolare bene la traiettoria e a superare Donnarumma. Appena è arrivata la palla, ho capito che potevo calciare di prima. E' andata bene. Il rinnovo? E' una domanda che bisogna porre al Presidente. Non sono stato ancora chiamato da nessuno, ma sono un professionista e vado avanti per la mia strada. Il Presidente sa ciò che deve fare. Noi siamo qui, a disposizione. Il mister è un grandissimo, lo dice la sua carriera. Io, come ho detto, sono un professionista e vado avanti, mettendomi sempre a disposizione della squadra".