MOVIOLA | Gli episodi più discussi di Milan-Sampdoria

Gli episodi più discussi del match di San Siro fra il Milan di Stefano Pioli e la Sampdoria di Claudio Ranieri.

MILANO -I rossoneri provano a mettere pressione all'Inter: vincendo andrebbero a -3 (ma con due gare in più). La sfida con la Sampdoria è dunque una grande occasione. Questi gli episodi da moviola più discussi del match di San Siro.

PRIMO TEMPO - Al 42esimo Ibra punta Augello che interviene sull'avversario e non colpisce sicuramente la palla, anzi manca l'intervento, ma il contatto con l'avversario non sembra così grave. Piccinini non concede il rigore richiesto dallo svedese. Decisione probabilmente corretta.