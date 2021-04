Milan-Sampdoria, il commento alla gara: Hauge la riprende per i capelli

Milan-Sampdoria ha aperto la ventinovesima giornata di Serie A, la gara finisce 1-1, con il pareggio rossonero nel finale

MILANO - Milan-Sampdoria segna la ripresa del campionato, dopo la sosta per le Nazionali. La gara che apre la ventinovesima giornata della Serie A e vede i blucerchiati vicinissimi al colpo in trasferta. Passa la squadra di Claudio Ranieri, sui rossoneri. Almeno questo sembrava essere il riassunto della gara, invece Hauge pareggia i conti a tre minuti dalla fine. Passa la Sampdoria, nel secondo tempo, grazie al regalo di TheoHernandez, che serve Quagliarella sulla trequarti. Un errore che non si spiega del francese e la solita magia del capitano della Sampdoria. Poi però entrano in campo Rebic e Hauge e la gara viene rimessa sui binari giusti.

PRIMO TEMPO

Meglio la Sampdoria nei primi 45', anche se il Milan ha dato segni di risveglio, riuscendo a non far più ripartire la squadra di Claudio Ranieri. Potrebbe essere riassunto così il primo tempo della gara di San Siro, che segna la ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. Poche occasioni nitide e tanta intensità in mezzo al campo con i rossoneri sorpresi dall'ottimo avvio dei blucerchiati. Infatti la prima frazione di gara si chiude senza reti. Partita equilibrata, con gli ospiti pericolosi prima con Gabbiadini e poi sulle palle inattive. Da segnalare l'ottimo intervento di Donnarumma, su Thorsby. Il Milan però cresce alla distanza, ma non riesce ad essere pericoloso dalle parti di Audero.

SECONDO TEMPO

Ritornano in campo le due squadre e gli uomini di Stefano Pioli iniziano anche con il piglio giusto, pressando e chiudendo i blucerchiati nella propria metà campo. Peccato che tutto venga rovinato da Theo Hernandez. Errore in impostazione del terzino che serve sulla trequarti Quagliarella. Il capitano della Sampdoria vede Donnarumma fuori dai pali e lo supero con un pallonetto. Un'altra magia del numero 27 blucerchiato, 'un goal alla Quagliarella'. Al 57' il Milan è in svantaggio. Due minuto dopo un altro scelta incomprensibile, dopo la follia di Theo Hernandez, arriva quella di Adrien Silva. Il portoghese rimedia il secondo giallo della partita per una scivolata in ritardo su Castillejo, espulsione inevitabile. Cambia anche modulo Pioli,4-4-2, con Rebic e Ibra in attacco. Con l'ingresso in campo, al 60', del croato la squadra rossonera diventa più pericolosa. Quanto tutto sembrava perduto arriva il lampo di Hauge, che sfrutta l'assist di Kessie al meglio. Sterzata in area blucerchiata, che manda a vuoto tre calciatori della Sampdoria, tiro a giro e 1-1. Il Milan la riprende per i capelli.