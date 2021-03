Tomori: “Fondamentale segnare in trasferta”

MILANO – Intervistato da Sky Sport, Fikayo Tomori si è espresso sul pareggio ottenuto dal Milan sul campo del Manchester United, nell’andata degli ottavi di finale di Europa League: “E’ sicuramente un ottimo risultato, segnare un gol in trasferta è fondamentale. Siamo contenti di questo risultato positivo, anche se forse avremmo potuto anche vincere. E’ stato comunque importante non perdere e prendiamo ulteriore fiducia da questa partita. Ora prepariamoci per la partita di campionato contro il Napoli, poi affronteremo la gara di ritorno col Manchester a San Siro”.