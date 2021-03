Milan-Napoli: è sfida anche sul mercato. Azzurri su due obiettivi di Maldini

MILANO – Il Milan questa sera affronterà il Manchester United. Un match che potrebbe segnare già il passaggio del turno ai quarti di Europa League. Non sarà una partita facile quella dell’Old Trafford e solo dopo il triplice fischio di Slavko Vincic, Pioli inizierà a lavorare sul prossimo match di campionato: ovvero la sfida contro il Napoli dell’ex Gennaro Gattuso. Una partita che non sarà facile per il tecnico partenopeo sempre legato ai colori rossoneri.

Una sfida che non si fermerà sul campo di San Siro. Maldini e Massara infatti dovranno lavorare sempre meglio per bloccare gli attacchi della formazione di Aurelio de Laurentiis, pronta a mettere le mani su alcuni obiettivi di mercato del club di via Aldo Rossi.

MILAN VS NAPOLI: SFIDA PER DUE GIOCATORI

DIOGO DALOT – Il terzino portoghese oggi tornerà a calcare il terreno dell’Old Trafford, complice l’assenza di Theo Hernandez nella formazione di Stefano Pioli. Dalot è in prestito proprio dal Manchester United e, nelle prossime ore (e settimane), Maldini e Massara incontreranno la dirigenza dei Red Devils per trattare il riscatto del classe ’99. Lo United infatti per cedere il ragazzo accettò solamente il prestito secco, condizione che permise al Milan di battere la Roma nella corsa al classe ’99. Dalot, dopo un avvio in campionato non eccellente, ha iniziato ad inanellare buone prestazioni, culminate con il primo gol in Serie A contro l’Hellas Verona. Prestazioni che però hanno attirato anche le attenzioni del Napoli che ha perso nuovamente Ghoulam per infortunio. Il Manchester ora chiederebbe 20 milioni per cederlo e l’interesse di due club potrebbe portare a un’asta. Il Napoli, secondo quanto riportato da Tuttosport, avrebbe chiesto a Gabriele Giuffrida di fare da intermediario con il club inglese.

MARCOS SENESI – Il Napoli però non segue solamente il portoghese ma anche Marcos Senesi, difensore classe ’97 in forza al Feyenoord. Il Milan monitora con attenzione l’argentino, così come la formazione partenopea. Ma attenzione anche ad un’altra grossa indiscrezione per il mercato rossonero: Maldini pensa al colpo da 30 milioni, contatti vivi! <<<