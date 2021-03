Kjaer: “Abbiamo giocato da Milan, peccato per il gol annullato”

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport, Simon Kjaer ha analizzato la sfida pareggiata 1-1 a Old Trafford contro il Manchester United: “Abbiamo dominato per gran parte della partita, abbiamo fornito una prestazione di grande personalità. Sono felice di aver segnato, è un gol importante per la squadra e ci dà ulteriore fiducia in vista del ritorno. Purtroppo è stato annullato il gol a Kessié ed è stato un errore, perché probabilmente era regolare. E’ stato un episodio che ha cambiato la partita. Siamo comunque contenti della nostra prova, abbiamo giocato con la testa alta e il petto in fuori. La squadra ha giocato da Milan, contro un avversario molto forte e in uno stadio fantastico. La settimana prossima ci sarà un’altra partita molto difficile nel ritorno a San Siro, ma la squadra ha dimostrato di essere all’altezza di questo impegno”.