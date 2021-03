1-1 all’Old Trafford: è grande Milan contro il Manchester Utd

MILANO – All’Old Trafford, il Milan affronta il Manchester United per gli ottavi di finale di Europa League. Una supersfida che rievoca quel doppio confronto datato 2007 che poi portò alla conquista della Champions da parte dei rossoneri. Questa volta la posta in gioco non è la stessa, ma il fascino della grande sfida resta invariato nel tempo. Questo il commento della sfida che si ripeterà al ritorno a San Siro valendo così l’accesso ai quarti di finale della seconda competizione Europea. Nel primo tempo è il Milan ad avere in mano il gioco. All’ottavo lanciato da Kjaer, Rafael Leao si presenta davanti ad Handerson realizzando il gol del vantaggio. Il guardalinee segnala però giustamente il fuorigioco. Altro gol del Mila pochi minuti dopo con Franck Kessié che realizza la rete del vantaggio con un gran destro all’angolino raccogliendo palla sul versante sinistro dell’area di rigore. L’arbitro annulla dopo l’intervento del VAR per un tocco di mano dell’ivoriano al momento del controllo. Lo United prova a farsi vedere sul finale di frazione con una spizzata sul primo palo Bruno Fernandes sugli sviluppi di calcio d’agolo. La palla arriva dalla parte opposta da Maguire che colpisce in pieno il palo da pochi passi.

Nel secondo tempo parte forte il Manchester United. Bruno Fernandes pesca Diallo tra Tomori e Dalot che di testa realizza il gol del vantaggio in torsione con Donnarumma che rimane a mezza strada e si lascia sorprendere. Dopo un inizio a rilento torna a farsi vedere il Mila. Grande giocata di Leao che pesca di tacco Brahim Diaz sulla trequarti, che avanza ma la sua conclusione è respinta da un difensore. Pochi minuti dopo prima Saelemaekers che pesca Kessié, di destro impegna Henderson che devia in corner poi Krunic ben servito da Calabria non trova la porta di testa da pochi metri. All’81esimo cross di Kalulu per Kessie che da posizione defilata conclude fuori. Manca u doppio giallo a McTominay che ferma irregolarmente Krunic a 2 metri dall’area di rigore. Al 92esimo il Milan trova il pareggio con Simon Kjaer che gira di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo e fa uno ad uno. Ma attenzione perché nel frattempo in casa rossonera è arrivata anche un’enorme novità di mercato, il clamoroso annuncio spiazza tutti: “Pesantissimo addio in arrivo, c’è già l’accordo” <<<