Solskjaer sul Milan: “Uno dei club più importanti d’Europa, è sulla strada giusta”

MILANO – Intervistato dai microfoni della Uefa, Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato della partita che domani sera metterà i Red Devils di fronte al Milan, all’Old Trafford, nell’andata degli ottavi di finale di Europa League: “Si affronteranno sono due squadre con una grande tradizione. Riceveremo la visita di uno dei club europei più importanti e prestigiosi. Il Milan è sulla strada giusta per tornare in alto. Sono davvero contento di poterlo dire, anche perché ci sono Diogo Dalot e Zlatan Ibrahimovic, due giocatori che conosco molto bene. Ora i rossoneri sono al top e stanno lottando per le prime posizioni della Serie A: è lì che devono stare”.

SU PAOLO MALDINI – “Ci siamo affrontati a Cardiff in amichevole nell’estate nel 2019 e in quell’occasione ho parlato davvero tanto con Paolo Maldini. Abbiamo avuto molti incontri e chiacchierate. Quando abbiamo deciso di cedere Diogo Dalot in prestito, volevamo che andasse in una grande società, con una grande pressione, comprese tutte le aspettative e l’esposizione che ne conseguono. Diogo sta facendo bene, sono contento che domenica abbia trovato il sui primo gol in Italia. Ho grande rispetto per il Milan, ricordo le grandi sfide di Champions League. Quelle con i gol di Kakà e con Gattuso in marcatura a uomo su Cristiano Ronaldo. Ci sono state grandi partite tra questi due club e anche quella di domani sarà una serata molto importante”.

SU MARCUS RASHFORD – “Domani probabilmente non ci sarà. Solitamente sono una persona ottimista, ma non credo che domani Marcus sarà disponibile per giocare. Nel derby di domenica scorsa è uscito dal campo claudicante, ora sta svolgendo delle cure, ma oggi purtroppo non si è allenato con noi. Non penso, quindi, che domani ci sarà”.