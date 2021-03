Milan, Pioli recupera solo Tonali: i convocati per il Manchester United

MILANO – Si sperava in qualche recupero in più, Il Milan e Stefano Pioli, invece, contro il Manchester United dovranno fare a meno di tanti giocatori. Non ci sarà Theo Hernandez, almeno nella gara d’andata con i Red Devils, non è bastata l’esclusione contro l’Hellas Verona, il turno di stop non è stato propedeutico al suo rientro nella serata europea di giovedì. Altro assente abbastanza annunciato è Zlatan Ibrahimovic, ma come detto questo era noto. Ci ha provato anche Mario Mandzukic, ma anche il croato ha alzato bandiera bianca, punta il Napoli. La sua avventura in rossonero però non sta andando come sperato.

Altra assenza pesantissima è quella di Hakan Calhanoglu. Nemmeno il turco sarà della gara e anche lui come Mandzukic, vede il Napoli. Al suo posto molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, ci sarà Rade Krunic chiamato a replicare quanto di buono fatto con l’Hellas Verona. Out Ante Rebic, lista degli indisponibili lunghissima e importantissima per Stefano Pioli, che sulla fascia sinistra non potrà contare nemmeno su Jens Petter Hauge, non inserito nella lista Uefa. Gli unici recuperi sono quelli di Sandro Tonali, anche lui risparmiato in campionato contro la squadra di mister Ivan Juric e Alessio Romagnoli. Anche il capitano stringe i denti e ci sarà in Inghilterra. Dal primo minuto però dovrebbe scendere in campo Fikayo Tomori, al fianco di Simon Kjaer, le condizioni del numero 13 rossonero potrebbero aiutare Pioli nella scelta della coppia dei difensori centrali, in vista dell’andata di Europa League con i Red Devils. La partita tra le due squadre si giocherà come detto giovedì, per le 18:55 è previsto il calcio d’inizio della partita, all’Old Trafford.

Ecco la lista dei convocati del Milan per la gara con il Manchester United:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Dalot, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Castillejo, Díaz, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Leão, Tonin.