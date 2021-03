Pioli: “Dalot? Contento della sua crescita, ma non decido io sul suo futuro”

MILANO – Alla vigilia della super sfida fra Milan e Manchester United, valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa: “Stiamo lavorando per riportare il club ai vertici e tornare a vincere. Maldini ha detto che ci vogliono almeno un paio di anni di presenza continua in Champions League per poter pensare di competere a certi livelli e ricominciare a vincere trofei. Bisogna affrontare questa strada, da percorrere con entusiasmo e grande determinazione. Avevamo una scelta da fare: farci travolgere dalle onde negative, oppure cavalcare quelle positive della convinzione e della fiducia. Noi abbiamo optato per la seconda opzione, poi dovrà essere la squadra a mettere in campo una bella prestazione contro un avversario fortissimo e difficile da affrontare”.

SU DIOGO DALOT – “Siamo contenti di ciò che sta facendo e della sua crescita costante. Per quanto riguarda il futuro, non è il momento di parlarne. Siamo troppo concentrati sul campo, tra campionato ed Europa League. Inoltre non sono io a prendere decisioni sul suo futuro”.

FINALE ANTICIPATA? – “Non credo, perché ci sono tante squadre che hanno possibilità di vincere questo trofeo. Di sicuro, però, è una sfida prestigiosa, fra due squadre che hanno una grande storia”.

Nel corso della conferenza, ha parlato anche il difensore Fikayo Tomori: “Ormai tutti conoscono il Manchester. Noi lo abbiamo studiato bene. Sappiamo che ha attaccanti veloci e di qualità, inoltre sappiamo che sarà una partita molto difficile. Lotteremo fino alla fine. Io cerco di dare sempre il mio contributo, voglio giocare bene per me e per la mia squadra . Futuro? Ora mi concentro soltanto sul campo, poi vedremo”.

SUL SUO ARRIVO IN ITALIA – “Tutti hanno cercato di aiutarmi sin dall’inizio. Ero preoccupato per la lingua, ma c’è qualcuno che parla inglese e io sto cercando di imparare l’italiano. Ora gioco ad un buon livello ma voglio andare oltre e fare sempre meglio. Mi trovo molto bene e spero di andare avanti cosi”.