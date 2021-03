Milan, ecco un altro obiettivo a zero per la fascia destra

MILANO – Mancano diversi mesi all’apertura dei battenti della sessione estiva di mercato, ma come abbiamo riportato più volte, Paolo Maldini e Frederic Massara sono già al lavoro per rinforzare la rosa di Stefano Pioli in vista della prossima stagione, soprattutto se il club meneghino riuscirà a strappare un posto utile per la Champions League che verrà. La dirigenza del Diavolo è concentrata sul possibile vice Theo Hernandez da aggiungere in squadra, ruolo oggi scoperto, dato che sulla fascia mancina viene adattato Diogo Dalot. Ma il futuro del portoghese a Milanello è sempre nebuloso, inoltre non ha ancora convinto dal suo arrivo in Italia, la scorsa estate. Anche se contro l’Hellas Verona ha messo a segno un goal bellissimo.

Le idee della dirigenza

Non c’è però soltanto la difesa da tenere sott’occhio, senza dimenticare ovviamente la questione legata al possibile riscatto dal Chelsea di Fikayo Tomori. Nei pensieri del Milan c’è anche l’attacco, non solo la prima punta, non solo Zlatan Ibrahimovic e Mario Mandzukic, anche se i loro contratti sono in scadenza quest’estate, o l’eventuale riscatto di Brahim Diaz dal Real Madrid. Anche la fascia destra occupa i pensieri di Paolo Maldini e Frederic Massara. Tra i tanti nomi accostati al club meneghino, in quel ruolo, c’è Florian Thauvin dell’Olympique Marsiglia, ma non solo.

L’ultimo nome per la fascia destra

Piace anche, e tanto, Lucas Vazquez. Il calciatore non rinnoverà il suo contratto con il Real Madrid e lascerà il club a parametro zero, in estate. Notizia riportata da diversi media spagnoli, compreso Cadena Cope. Il Milan osserva, spettatore interessato, anche perché segue la situazione ormai da diverso tempo, attratto dalla possibilità di mettere le mani sul giocatore. Inoltre i rossoneri possono vantare un ottimo rapporto con il club spagnolo, dopo gli affari che hanno portato a Milano Theo Hernandez e Brahim Diaz. Rapporti che potrebbero anche favorire il Milan nella corsa a Vazquez. Cerca un’ala destra il Diavolo, un profilo che possa prendere il posto di Samu Castillejo o Alexis Saelemaekers.