Solskjaer: “Il gol di Kjaer complica le cose. Spero di recuperare Rashford”

MILANO – Al termine di Manchester United-Milan, Ole Gunnar Solskjaer, tecnico dei Red Devils, ha parlato in conferenza stampa esprimendo la propria delusione per la vittoria sfumata durante il recupero: “E’ un risultato che non può renderci felici. Il loro pareggio complica le cose in vista della qualificazione. Un gol a un minuto dalla fine è sempre difficile da digerire. Vedremo cosa succederà la prossima settimana a San Siro, dove ci andremo a giocare la partita, anche perché questo risultato ci costringerà a farlo. Il gol di Diallo è stato molto bello, è stato fatto tutto con i tempi giusti. Il gol di Kjaer è stato costruito bene dal Milan, con un blocco che gli ha permesso di colpire il pallone. Questo gol ci obbliga a segnare a San Siro e a vincere la partita, quindi dovremo giocare in un certo modo e soprattutto bisognerà essere più cattivi di questa sera”.

L’allenatore norvegese si è poi soffermato sugli errori commessi dalla sua squadra: “Siamo stati troppo lenti nella gestione del pallone, loro invece hanno giocato bene e in maniera aggressiva. Non abbiamo mai giocato rapidamente, sono deluso da questo. Abbiamo anche sbagliato delle occasioni clamorose, con Maguire nel primo tempo e James nella ripresa. Spero di recuperare Rashford per la gara di Milano, abbiamo bisogno di lui, mentre Cavani purtroppo non ci sarà. Abbiamo ancora delle possibilità di passare il turno, ma c’è bisogno di una prestazione diversa rispetto a quella di stasera per cambiare le sorti della qualificazione”.