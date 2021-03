Manchester United-Milan, le pagelle di Tiziano Crudeli

MILANO – All’Old Trafford, il Milan affronta il Manchester United per gli ottavi di finale di Europa League. Una supersfida che rievoca quel doppio confronto datato 2007 che poi portò alla conquista della Champions da parte dei rossoneri. Questa volta la posta in gioco non è la stessa, ma il fascino della grande sfida resta invariato nel tempo. Queste le pagelle di Tiziano Crudeli.

DONNARUMMA – 5

DALOT – 6,5

KJAER – 7

TOMORI – 5,5

CALABRIA – 6,5

MEITE – 7

KESSIE – 7

BRAHIM DIAZ – 6,5

KRUNIC – 6,5

SAELEMAEKERS – 6

LEAO – 5

TONALI – 6

CASTILLEJO – 6

KALULU – 6

