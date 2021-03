Manchester United-Milan: le probabili formazioni

MILANO – Domani pomeriggio alle 18.55 il Milan affronterà gli inglese del Manchester United. Una partita importante per il proseguo dei rossoneri in Europa League. Un match dai dolci ricordi per i tifosi rossoneri, che all’Old Trafford hanno battuto la Juventus in finale di Champions League. Senza dimenticare la bellissima rete del mai dimenticato 22 brasiliano Kakà che, da solo, mise in ridicolo la difesa inglese.

Le probabili formazioni di Manchester United-Milan

MILAN – Ma domani non sarà facile per la formazione di Pioli battere i Red Devils. Il tecnico rossonero dovrà fare a meno degli infortunati Ismael Bennacer, Zlatan Ibrahimovic, Ibrahimovic, Mario Mandzukc. Ante Rebic, Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu, quest’ultimo ancora non al meglio della forma dopo l’infortunio riportato contro la Roma. Il ruolo di prima punta sarà affidato al portoghese Rafael Leao. I tre alle spalle dell’ex Lille dovrebbero essere, da destra verso sinistra, Saelemaekers, Krunic e Samu Castillejo. In mediana spazio, invece, a Kessié e a Tonali. I dubbi di Pioli restano per i centrali di difesa dove l’unico che sembra avere il posto assicurato è Simon Kjaer. Accanto al danese Romagnoli è favorito a Tomori, ma non è escluso che l’ex Chelsea non possa partire dal primo minuto. Sulle fasce Davide Calabria e l’ex di turno Diogo Dalot. In porta confermatissimo il sogno di mercato degli inglesi: Gigio Donnarumma.

MANCHESTER UNITED – Ole Gunnar Solskjaer, come il suo collega Pioli, è intervenuto in conferenza stampa dove ha fatto il punto degli infortunati del suo Manchester United: “Ho grande ammirazione per il Milan. E’ una squadra di tradizione, storia, qualità e classe assoluta. Gli infortuni? Non sono sicuro che qualcuno tornerà. David De Gea no. Donny Van De Beek, no. Juan Mata, no. Edinson, Cavani forse. Rashord, no. Non penso che sarà disponibile per domani. Non si è allenato oggi“. Parole importanti per l’ex attaccante che ha ufficializzato assenze importanti come quella di Marcus Rashford, infortunatosi nella vittoria nel derby contro il City di Guardiola. Nonostante i forfait alla fine il norvegese dovrebbe confermare il suo 4-2-3-1. Henderson tra i pali. In difesa ci sarà un piccolo turnover con Wan-Bissaka, Bailly, Lindelof e l’ex Porto Alex Telles. La coppia di mediani sarà composta dal brasiliano Fred e dallo scozzese McTominay. In attacco spazio a Martial e alle spalle del francese agiranno James, Bruno Fernandes e Greenwood.