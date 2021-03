Milan, Fikayo Tomori e Thiago Silva, destini incrociati?

MILANO – Una suggestione nata in estate, quando Thiago Silva dopo tanti passati al Paris Saint-Germain, ha lasciato la squadra francese a parametro zero. Si era parlato anche del Milan, di un possibile ritorno del brasiliano a Milanello, ma alla fine sia il calciatore che il club meneghino hanno fatto altre scelte. Troppo allettante l’offerta arrivata da Londra, dal Chelsea. Troppo alte le richieste del giocatore per le casse del Diavolo. Nella scorsa sessione di mercato estiva alla fine Maldini e Massara hanno scelto di non operare alcun innesto in entrata in quella zona di campo. Decisione poi smentita a gennaio, con l’arrivo in prestito, con diritto di riscatto, di Fikayo Tomori proprio dai Blues. Il calciatore infatti era chiuso proprio dall’ex capitano rossonero.

Il futuro di Thiago Silva

Sulla situazione di Thiago Silva e sul futuro del giocatore, è stata fatta chiarezza nelle scorse settimane: il Chelsea ha preso una decisione proprio sul brasiliano, con ogni probabilità infatti si andrà avanti insieme. I Blues sono soddisfatti del rendimento del giocatore. Inoltre l’ex Milan ha anche una clausola nel suo contratto con la squadra londinese, per il prolungamento di un anno. E molto probabilmente si andrà in questa direzione. Anche il nuovo tecnico della squadra inglese Thomas Tuchel apprezza il calciatore, ma l’ultima parola spetta proprio a lui. Dovrà decidere Thiago Silva se restare in Inghilterra, visto che quello con il Chelsea sarà uno degli ultimi contratti della sua carriera.

Tomori tra Londra e Milano

Per quanto riguarda Tomori, invece, il club può vantare un diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro. Cifra alta, ma il centrale sta facendo molto bene, fin dal suo arrivo in Italia, tanto da aver messo in discussione le gerarchie e le scelte di Stefano Pioli. Con lui, infatti, Simon Kjaer e Alessio Romagnoli non hanno più il posto assicurato. Tutto fa pensare alla permanenza a Milano, sempre che il Diavolo sia disposto a mettere mano al portafogli. Ritorno al Chelsea? Difficile, proprio perché i blues sembrano aver intenzione di puntare sempre su Thiago Silva.