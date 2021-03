Meité: “Abbiamo dimostrato di poter giocare a questi livelli”

MILANO – Soualiho Meité, centrocampista del Milan, è stato intervistato dai microfoni del canale ufficiale del club meneghino: “E’ una sconfitta che fa male, però abbiamo fatto il massimo. Abbiamo visto tutti che il Manchester United non ha dominato la partita. Anzi, loro hanno tirato una o due volte in porta e hanno fatto un gol. Purtroppo non siamo riusciti a sfruttare le occasioni che abbiamo creato e abbiamo pagato un errore commesso nella nostra area di rigore. Nel primo tempo avremmo dovuto segnare. Questa sconfitta può comunque farci crescere. Abbiamo dimostrato di potercela giocare contro il Manchester United e questo è importante per il nostro percorso di crescita. Possiamo giocare a questi livelli. Ora ci rimettiamo al lavoro, preparando la prossima partita di campionato. Abbiamo una bella squadra e un gruppo unito. Possiamo giocare alla pari contro chiunque”.