Manchester, Solskjaer: “Vogliamo vincere l’Europa League”

MILANO – Nel post partita di Milan-Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, allenatore della squadra inglese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Sono molto felice di questa qualificazione. E’ fantastico avere di nuovo a disposizione Pogba. Per due mesi non abbiamo potuto contare su di lui, ma questa sera ha dimostrato ancora una volta di saper essere un giocatore determinante. Abbiamo iniziato bene la partita, nei primi quindici minuti abbiamo espresso un buon calcio. Secondo me c’era anche un rigore solare per noi. Poi, però, il Milan è cresciuto e noi abbiamo corso troppi rischi. Nella ripresa è entrato Paul e ha fatto la differenza. Abbiamo battuto una grande squadra e ora andiamo avanti con fiducia nel nostro percorso. Un anno fa siamo usciti in semifinale, ma quest’anno riproveremo ad arrivare fino in fondo. Vogliamo vincere l’Europa League. Questa vittoria rappresenta un passo molto importante, anche perché abbiamo eliminato una delle squadre più forti della competizione”.