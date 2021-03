Kessie: “C’è tanta delusione. Ora testa al campionato”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Franck Kessie, centrocampista del Milan, ha commentato la sconfitta contro il Manchester United, costata l’eliminazione dall’Europa League: “Questa sera c’è tanta delusione. Era una partita da non perdere, purtroppo non abbiamo sfruttato il vantaggio della partita d’andata. Oggi dovevamo almeno pareggiare 0-0, dispiace per non esserci riusciti. Abbiamo sbagliato una palla nella nostra area di rigore e abbiamo pagato a caro prezzo l’errore. Abbiamo lottato fino alla fine ma non è bastato. Dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere l’obiettivo del campionato, ovvero la qualificazione in Champions League. Ora pensiamo solo a questo”.