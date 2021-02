Europa League, Stella Rossa-Milan: le formazioni ufficiali

MILANO – Alle ore 18.55 il signor Sidiropoulos, arbitro greco, fischierà il calcio d’inizio di Stella Rossa-Milan, partita valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. A tre giorni dall’attesissimo derby di campionato, il tecnico rossonero opta per un ampio turnover, dando spazio a giocatori sin qui meno utilizzati e tenendo a riposo alcuni titolarissimi. In difesa torna Pierre Kalulu nel ruolo di terzino destro, mentre è chiamato agli straordinari Theo Hernandez sulla corsia opposta. Al centro la coppia formata da Fikayo Tomori e Alessio Romagnoli. A metà campo Meité preferito a Tonali per affiancare Bennacer, con Rade Krunic sulla trequarti. A destra spazio a Castillejo, mentre Rebic recupera e riesce a scendere in campo dal primo minuto sulla fascia mancina. Davanti, come previsto, debutto da titolare per Mario Mandzukic. Panchina per Ibra. Ecco le formazioni ufficiali schierate dai due allenatori, Dejan Stankovic e Stefano Pioli.

STELLA ROSSA (3-4-2-1): Borjan; Pankov, Milunovic, Degenec; Gobeljic, Kanga, N. Petrovic, Rodic; Ben Nabouhane, Ivanic; Falcinelli. A disp.: Popovic, Gajic, Bakayoko, Pavkov, Falco, Gavric, Sanogo, S. Srnic, Vukanovic. Allenatore: Stankovic.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández; Bennacer, Meïte; Castillejo, Krunić, Rebić; Mandžukić. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Dalot, Gabbia, Calabria, Kjær, Tonali, Çalhanoğlu, Saelemaekers, Kessié, Ibrahimović, R. Leão. Allenatore: Pioli.