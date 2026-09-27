Alphadjo Cissé è uno dei giovani rossoneri più interessanti in questa fase della stagione. Il classe 2006, dopo essersi ritagliato spazio nel Milan di Ruben Amorim, sta vivendo anche un'importante esperienza con l'Italia Under 21. Dal ritiro di Tirrenia, il giocatore ha parlato del suo momento e del rapporto con il gruppo guidato da Silvio Baldini.

Cissé: “Al Milan sto imparando tanto”

Il giovane rossonero ha sottolineato quanto l'esperienza nel club milanese stia contribuendo alla sua crescita.

“Essere al Milan mi sta dando tanto dal punto di vista della crescita e spero di riuscire a portare con me in Under 21 ciò che sto imparando quotidianamente in rossonero”.

Un percorso che Cissé vuole quindi proseguire mettendo a disposizione della Nazionale le esperienze maturate a livello di club.

Il feeling con l'Italia Under 21

Cissé ha poi raccontato le sensazioni vissute nel gruppo azzurro, evidenziando il forte legame creatosi tra i giovani convocati da Baldini.

“Qui ho trovato un gruppo davvero speciale e mi sento come se fossi a casa. Trascorriamo molto tempo insieme, costruiamo rapporti importanti e credo che questa sintonia si riesca a vedere anche quando scendiamo in campo”.

Nel mirino l’Europeo 2027

L'Under 21 è attualmente al lavoro a Tirrenia per preparare i prossimi appuntamenti validi per le qualificazioni all'Europeo del 2027. Cissé vuole quindi sfruttare questa esperienza per continuare il proprio percorso di crescita e contribuire agli obiettivi della Nazionale.

Per il Milan, intanto, resta un'altra conferma dell'importanza del giovane attaccante nel progetto rossonero: dopo essersi messo in evidenza con la prima squadra, Cissé sta continuando a raccogliere esperienza anche con l'Under 21.