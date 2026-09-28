Un estratto delle dichiarazioni di Franco Ordine su Adriano Galliani

Galliani? Un ritorno che scalderebbe il cuore

In opposizione a tutto il pessimismo, che potrebbe essere giustificato, emerso nel contesto milanista dopo la deludente prestazione in Europa League contro il, i giocatori rossoneri guidati dasono stati capaci di riprendersi, ottenendo una vittoria convincente (cosa non di poco conto) nell'ultima partita di campionato contro ilprima del lungo stop per le Nazionali. Riguardo al periodo dei ragazzi die alla situazione attuale del Milan, ha espresso le sue opinioni il noto giornalista ed esperto di sport Franco Ordine. Ecco un estratto delle sue opinioni riguardanti un probabile rientro dinel calcio italiano, direttamente dal canale YouTube del collega Andrea Longoni, Milan Hello:"È stato essenziale, tanto che nei giorni che separano la nazionale dall'incontro della giunta del CONI riguardo alla questione di Malagò, emerge nuovamente il nome di Adriano Galliani. Perché se si considera il calcio italiano, Galliani è una risorsa preziosa, è una persona che ha accumulato esperienze straordinarie per oltre cinquant'anni di carriera nel calcio, ha guidato la Lega di Serie A in uno dei periodi più brillanti della storia calcistica italiana. . ".