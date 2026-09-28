Manca l’Head of Football voluto da Gerry Cardinale nell’assetto della sua società
Leao-Milan, addio in estate?
Un estratto delle dichiarazioni di Franco Ordine su Adriano GallianiIn opposizione a tutto il pessimismo, che potrebbe essere giustificato, emerso nel contesto milanista dopo la deludente prestazione in Europa League contro il Benfica, i giocatori rossoneri guidati da Amorim sono stati capaci di riprendersi, ottenendo una vittoria convincente (cosa non di poco conto) nell'ultima partita di campionato contro il Lecce prima del lungo stop per le Nazionali. Riguardo al periodo dei ragazzi di Amorim e alla situazione attuale del Milan, ha espresso le sue opinioni il noto giornalista ed esperto di sport Franco Ordine. Ecco un estratto delle sue opinioni riguardanti un probabile rientro di Adriano Galliani nel calcio italiano, direttamente dal canale YouTube del collega Andrea Longoni, Milan Hello:
Galliani? Un ritorno che scalderebbe il cuore"È stato essenziale, tanto che nei giorni che separano la nazionale dall'incontro della giunta del CONI riguardo alla questione di Malagò, emerge nuovamente il nome di Adriano Galliani. Perché se si considera il calcio italiano, Galliani è una risorsa preziosa, è una persona che ha accumulato esperienze straordinarie per oltre cinquant'anni di carriera nel calcio, ha guidato la Lega di Serie A in uno dei periodi più brillanti della storia calcistica italiana. . ".
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