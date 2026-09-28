Il rinomato agente e commentatore sportivo Massimo Brambati ha desiderato esaminare e discutere vari argomenti attuali riguardanti il Milan. Ecco un breve riassunto sui vari calciatori milanisti che, secondo Brambati, non hanno ancora rivelato tutto il loro potenziale:

Brambati sui periodi attuali di De Winter e Ardon Jashari

"Un giocatore come Modric può risultare prezioso se gli si affianca un compagno di squadra dinamico, cosa che al momento non è avvenuta. Ci sono numerosi atleti che devono ancora migliorare e dimostrare di appartenere a un club come il Milan. Mi vengono in mente De Winter e Jashari; dico senza esitazioni che Gonçalo Ramos è un attaccante significativo, ma deve mostrarsi più incisivo e occupare con maggiore intensità l’area di rigore. Credo che Amorim debba dedicarsi a questo aspetto, deve metterlo nelle condizioni di segnare. Secondo me può realizzare 15 o 20 gol, ma deve modificare il suo approccio in area. "