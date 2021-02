Calciomercato Milan – Colpo da 20 milioni: “Maldini lo prende subito!”

MILANO – Nonostante l’arrivo del giovane Milos Kerkez nella scorsa finestra di calciomercato, in casa rossonera continua la ricerca di un laterale mancino a cui affidare il ruolo di vice Theo Hernandez per la prossima stagione. Kerkez, classe 2003, è stato infatti aggregato alla Primavera allenata da Federico Giunti. In Prima Squadra manca, dunque, un terzino sinistro di ruolo oltre a Theo. Sia Diogo Dalot che Kalulu prediligono infatti la corsia destra. Inoltre, il francese è ormai stato promosso a tutti gli effetti nel ruolo di difensore centrale. Di conseguenza, uno dei principali obiettivi di mercato per la prossima stagione, è quello di acquistare un laterale mancino in difesa.

Stando a quel che riporta il noto quotidiano iberico AS, nel mirino del Milan sarebbe finito il ventitreenne uruguayano Mathias Olivera. Cresciuto calcisticamente nel Nacional, attualmente gioca nel Getafe. In questa stagione ha totalizzato diciannove presenze, fra Liga e Coppa del Re. Il Getafe, però, sta vivendo un’annata molto complicata. Ha rimediato tre sconfitte nelle ultime tre partite ed è in piena lotta per non retrocedere. A fine stagione potrebbero esserci grandi cambiamenti nella squadra spagnola in sede di mercato. Olivera è uno dei giocatori maggiormente richiesti.

Il Milan lo ha inserito nella propria lista dei desideri, anche se non è l’unico. Alla dirigenza rossonera piace anche Viña, in forza al Palmeiras. Tuttavia, per Olivera occorre fare i conti con la forte concorrenza dell’Atletico Madrid, primo in classifica e candidato numero uno alla vittoria della Liga. Diego Simeone, allenatore dei Colchoneros, stravede per Olivera e vorrebbe portarlo a Madrid nel corso della prossima campagna acquisti estiva. Secondo quel che riferisce il portale transfermarkt, il valore del cartellino di questo giocatore è di otto milioni di euro. Ciononostante, servirà sicuramente una cifra più alta per riuscire a strapparlo al Getafe. Nel contratto del classe ’97, inoltre, è presente una clausola rescissoria da venti milioni di euro. >>> E intanto sono addirittura sei i big a rischio addio: per Maldini e Massara sono giorni decisivi! <<<