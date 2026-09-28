La lunga interruzione per le partite delle Nazionali darà occasione di riflessione e valutazioni sul momento attuale del Milan guidato da Ruben Amorim. I rossoneri provengono da una convincente vittoria contro il Lecce, che è stata l'ultima partita ufficiale prima dell’allungata pausa per le Nazionali, colma di occasioni di osservazione. Riguardando il calcio giocato, tra i milanisti convocati dalle varie nazionali hanno disputato la loro partita ieri Strahinja Pavlovic e Gonçalo Ramos.

Pavlovic in Serbia-Olanda

Ieri sera, alle 18:00, Serbia e Olanda si sono affrontate nel loro secondo incontro dei gironi della UEFA Nations League. Presso lo stadio Rajko Mitic, la selezione di casa aveva l'obiettivo di cercare di ottenere i primi punti nella competizione dopo la sconfitta subita contro la Grecia. Tuttavia, al 30' del primo tempo, sono stati gli arancioni a prendere il vantaggio grazie a un rigore segnato da Meerdink. A ristabilire l'equilibrio ci ha pensato l'ex milanista Luka Jovic, che ha lasciato il segno appena un minuto dopo essere entrato in campo. Al 69', però, gli ospiti hanno messo a segno il loro goal decisivo con il secondo gol di Meerdink, assicurando così i tre punti alla propria nazionale. Pavlovic ha avuto una prestazione complessivamente positiva, giocando 70 minuti, prima di essere sostituito nel finale.

Ramos Show

Alla sua prima apparizione nella Nations League, Gonçalo Ramos si è subito dimostrato cruciale contro la Norvegia. L’attaccante del Milan ha giocato per 80 minuti: ha segnato un gol, uno è stato annullato e ha colpito una traversa negli ultimi minuti. Con Cristiano Ronaldo in panchina, è stato lui il vero trascinatore della squadra lusitana.