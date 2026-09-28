Pallonetto valido per la vittoria, così Ramos torna a far parlare di sé in grande stile

Lorenzo Focolari
- Milano

Leao-Milan, addio in estate?

La lunga interruzione per le partite delle Nazionali darà occasione di riflessione e valutazioni sul momento attuale del Milan guidato da Ruben Amorim. I rossoneri provengono da una convincente vittoria contro il Lecce, che è stata l'ultima partita ufficiale prima dell’allungata pausa per le Nazionali, colma di occasioni di osservazione. Riguardando il calcio giocato, tra i milanisti convocati dalle varie nazionali hanno disputato la loro partita ieri Strahinja Pavlovic e Gonçalo Ramos.

Pavlovic in Serbia-Olanda

Ieri sera, alle 18:00, Serbia e Olanda si sono affrontate nel loro secondo incontro dei gironi della UEFA Nations League. Presso lo stadio Rajko Mitic, la selezione di casa aveva l'obiettivo di cercare di ottenere i primi punti nella competizione dopo la sconfitta subita contro la Grecia. Tuttavia, al 30' del primo tempo, sono stati gli arancioni a prendere il vantaggio grazie a un rigore segnato da Meerdink. A ristabilire l'equilibrio ci ha pensato l'ex milanista Luka Jovic, che ha lasciato il segno appena un minuto dopo essere entrato in campo. Al 69', però, gli ospiti hanno messo a segno il loro goal decisivo con il secondo gol di Meerdink, assicurando così i tre punti alla propria nazionale. Pavlovic ha avuto una prestazione complessivamente positiva, giocando 70 minuti, prima di essere sostituito nel finale.

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Ramos Show

Alla sua prima apparizione nella Nations League, Gonçalo Ramos si è subito dimostrato cruciale contro la Norvegia. L’attaccante del Milan ha giocato per 80 minuti: ha segnato un gol, uno è stato annullato e ha colpito una traversa negli ultimi minuti. Con Cristiano Ronaldo in panchina, è stato lui il vero trascinatore della squadra lusitana.

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