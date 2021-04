Serie A – Inter, scudetto vicinissimo. La Juve frena a Firenze

I risultati del pomeriggio.

MILANO - Dopo i due pareggi consecutivi nelle trasferte contro Napoli e Spezia, l'Inter ritrova il successo in questo trentatreesimo turno di Serie A e mette in cassaforte la ventiquattresima vittoria del suo campionato (tredicesima consecutiva in casa). La squadra di Antonio Conte supera, di misura, l'Hellas Verona a San Siro. Decide, così come due settimane fa contro il Cagliari, una rete messa a segno da Mattia Darmian nel quarto d'ora finale. Con questo risultato la compagine nerazzurra sale a settantanove punti, consolidando ulteriormente il proprio primato in classifica. Ora la vittoria matematica dello scudetto dista solamente sei lunghezze. Per il Verona continua invece il periodo negativo: gli scaligeri restano al decimo posto e rimediano la settima sconfitta nelle ultime otto partite.